Погиб представитель КСИР генерал Али Мохаммад

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини погиб во время сегодняшних авиаударов по Ирану. Об этом сообщили в КСИР, информацию передает гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

Армия обороны Израиля сегодня утром сообщила о начале серии ударов по инфраструктуре Тегерана. В КСИР назвали обстрел «подлым террористическим нападением» США и Израиля, который был организован в «предрассветные часы последнего дня священного месяца Рамадан».

Удары США и Израиля по исламской республике привели к гибели многих высокопоставленных руководителей Ирана и КСИР. В первый день их военной операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, убиты его дочь, зять, внук и невестка, позже от ранений скончалась его вдова Мансуре Ходжасте Багерзаде.

17 марта при атаке Израиля был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Агентство Tasnim в начале военных действий сообщало о гибели семерых иранских генералов. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи тоже пострадал при ударах, однако, согласно заявлению МИД страны, он полностью оправился от ранений.