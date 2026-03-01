Tasnim: семь иранских генералов погибли при ударах США и Израиля

При ударах США и Израиля по Ирану погибли семеро генералов, пять из которых служили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Среди погибших — начальник канцелярии Верховного главнокомандующего Мохаммад Ширази, заместитель начальника тыла и обеспечения Вооруженных сил Мохсен Дарре-Баги, а также генералы КСИР: Салех Асади, Акбар Эбрахим-заде, Голям Реза Резаян, Бехрам Хосейни Мотлаг и Хасан Али Таджик.

28 февраля при ударах также погиб начальник КСИР генерал-майор Мохаммад Пакпур. Вместо него был назначен Ахмад Вахиди — бывший министр обороны и экс-министр внутренних дел Ирана.

О ходе боевых действий на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Ирану объявлена война с режимом».