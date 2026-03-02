Умерла вдова Али Хаменеи

Умерла Мансуре Ходжасте Багерзаде — жена верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает иранское издание Sabereen. Утром 28 февраля в результате удара Израиля по резиденции аятоллы в Тегеране Али Хаменеи погиб, а его супруга была тяжело ранена и впала в кому.

Мансуре Ходжасте Багерзаде было 79 лет. После замужества она почти не появлялась на публике, не выступала с заявлениями, редко давала интервью, из-за чего в прессе ее называли «невидимая женщина».

Она родилась в религиозной семье. Отец был бизнесменом. С Али Хаменеи она встретилась на частной церемонии в 1964 году. На следующий год они поженились. В браке у них родилось четверо детей.

Во время удара Израиля, помимо Али Хаменеи, погибли другие его родственники — дочь, зять, внук и одна из невесток. По данным Армии обороны Израиля, на резиденцию аятоллы было сброшено около 30 бомб. Согласно спутниковым снимкам, здание было разрушено полностью.