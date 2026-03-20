Концерт рэпера Ганвеста отменили в Воронеже

В Воронеже отменили концерт рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов), запланированный на 20 марта. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил клуб Borjia, где должно было пройти мероприятие.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

За два дня до концерта заведение получило предостережение регионального УМВД. В ведомстве предупредили, что в репертуаре исполнителя есть шесть песен, содержание которых может нести в себе пропаганду наркотических средств. После получения документа клуб связался с представителями Ганвеста. Они предоставили гарантийное письмо об отсутствии запрещенных слов на мероприятии.

«Мы уважаем органы власти и не хотим создавать конфликтных ситуаций. Однако эти документы отказались рассматривать, указав, что их можно будет рассмотреть только в суде, чего мы хотели избежать»,— рассказали в Borjia. Представители Ганвеста предложили площадке перенести дату выступления или провести концерт, несмотря на риски. Администрация клуба отклонила это предложение.

В феврале в отношении Ганвеста возбудили административное дело после обращения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Концерты репера отменили в нескольких городах. После этого артист заявил, что зацензурирует 25 треков и займется благотворительностью.

Сергей Толмачев, Воронеж