Концерты рэпера Ганвеста отменили в трех городах России

В Барнауле отменили концерт рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов), запланированный на 21 февраля. Об этом «РИА Новости» сообщили в клубе «Эрмитаж», где должно было пройти мероприятие.

Ганвест

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Ганвест

«Концерт действительно отменили, почему — мы не знаем»,— сказали представители клуба. По их словам, инициатором отмены мероприятия выступили организаторы.

На странице концерта в VK появилась информация о переносе мероприятия «на неопределенную дату». Решение принято «по независящим от клуба причинам». Изначально ценз концерта был 14+, однако позднее его повысили до 18+.

Также был перенесен назначенный на 10 апреля концерт рэпера в Архангельске и концерт в Томске, который планировали провести 22 февраля, указывает «РИА Новости». Новые даты не объявлены.

17 февраля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что в отношении Ганвеста было возбуждено административное дело о пропаганде наркотических веществ. В конце прошлого года Ганвест сменил сценический образ. Рэпер стал появляться в образе рокера с белой краской на лице и прической Liberty spikes, а в публичной речи и публикациях начал использовать слова «шнейне», «пепе», «фа» и «втфа».