На рэпера Ганвеста завели дело о пропаганде наркотиков после обращения Мизулиной

Административное дело о пропаганде наркотических веществ возбуждено против рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов). Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в Telegram-канале.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу направило госпоже Мизулиной официальный ответ на ее обращение, которое она опубликовала вместе с постом. В документе указано, что тексты песен рэпера переданы на экспертизу.

Ганвест родился в 1992 году в Актау, занимается музыкой с 2008 года. Широкую известность исполнителю принесли песни «Дурман» и «Никотин», вышедшие в 2018 году и попавшие в топ «VK Музыки». В 2020 году артист записал совместный трек «Ананасовый сироп» с рэпером Natan (Натан Миров), композиция получила распространение в TikTok.

Осенью 2025 года Ганвест сменил сценический образ, появляясь в образе рокера с белой краской на лице и прической Liberty spikes. В публичной речи и публикациях он стал использовать слова «шнейне», «пепе», «фа» и «втфа», впоследствии ставшие интернет-мемами.