Премьер Швеции назвал вето Венгрии на выделение кредита Украине неприемлемым

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон раскритиковал действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заблокировавшего ранее согласованный кредит Евросоюза для Украины в размере €90 млрд. Он назвал такой шаг неприемлемым.

«Недопустимо блокировать решения, которые уже были согласованы. В то же время Еврокомиссия предложила помощь в создании системы управления для легального импорта российской нефти. Я надеюсь, что мы решим эту проблему в течение дня»,— сказал господин Кристерссон (цитата по Euronews).

Шведский премьер-министр также выразил мнение, что Виктор Орбан принял такое решение для укрепления своих позиций перед парламентскими выборами в Венгрии в апреле.

В середине февраля Венгрия наложила вето на пакет финансовой помощи Украине от ЕС из-за повреждения газопровода «Дружба» на территории Украины. Будапешт обвинил Киев в намеренной задержке ремонта в политических целях.