Трамп: США не знали о планах Израиля нанести удар по месторождению Южный Парс
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не была заранее проинформированы об ударе Израиля по иранскому газовому месторождению Южный Парс. Он отметил, что в результате удара «пострадала относительно небольшая часть месторождения».
«Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение "Южный Парс в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет»,— написал Дональд Трамп в соцсети Thuth Social.
По словам президента США, Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Иран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном случае господин Трамп пообещал «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел».
В это же время источник Associated Press рассказал, что США были проинформированы о планах Израиля нанести удар по Южному Парсу, но не принимали в этом участия.
18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя были выведены несколько объектов. В ответ Иран пообещал нанести удары по нефтегазовым объектам ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии. Вечером того же дня под ракетный обстрел попал крупнейший в мире СПГ-завод в Катаре, в ночь на 19 марта — газоперерабатывающий завод в ОАЭ.