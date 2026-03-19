Шесть стран призвали к мораторию на удары по энергообъектам на Ближнем Востоке

Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, ФРГ и Япония предложили ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров государств, где осуждаются атаки Ирана на торговые суда в Персидском заливе и на гражданскую инфраструктуру.

«Мы самым решительным образом осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты, а также фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами,— говорится в заявлении, размещенном на сайте британского правительства. — В этой связи мы призываем к немедленному всеобъемлющему мораторию на нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты».

В заявлении страны также призвали Иран «прекратить свои угрозы, установку мин, атаки беспилотников и ракет, а также другие попытки заблокировать пролив для коммерческого судоходства». Все шесть стран выразили готовность внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода через пролив.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран ответил ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы. Власти республики блокировали передвижение через Ормузский пролив, в том числе для коммерческих судов.

Ормузский пролив — единственный морской путь, который обеспечивает выход из Персидского залива в Индийский океан. До обострения конфликта между Израилем и Ираном через него проходило около 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Катара, Бахрейна и ОАЭ. Около 85% объема перевозимой через пролив нефти и нефтепродуктов и 83% СПГ направляются в Азию — Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Иран через пролив реализует более 90% своего нефтяного экспорта.

Чем грозит закрытие Ормузского пролива — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая