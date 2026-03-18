На месторождении Южный Парс в Иране приостановили работу после ракетной атаки

Работа нескольких объектов на нефтегазовом месторождении Южный Парс на юге Ирана приостановлена для предотвращения распространения пожара после ракетной атаки. Об этом сообщили власти города Асалуйе, передает Fars.

Данных об утечках токсичных материалов не поступало, при этом жителям рекомендовали не приближаться к месторождению, оставаться дома и не открывать окна. «Черный дым вызван сжиганием нефти и углеводородных материалов, и нет необходимости эвакуировать город»,— отмечается в сообщении Tasnim.

Атака произошла 18 марта. Удары нанесли ВВС Израиля в координации с США, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

В центральном штабе иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» пообещали ответить на атаку «при первой же возможности». «Мы нанесем серьезный удар по источнику агрессии»,— отмечается в заявлении. Власти Ирана призвали людей не приближаться к нефтяным объектам в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. «Эти объекты стали прямыми и законными целями и будут атакованы в ближайшие часы»,— указано в сообщении (цитата по Tasnim).