Электронная пломба в нагрузку к импорту

Как выяснил “Ъ”, власти принципиально определились со схемой контроля импорта после пересечения им российской границы. Отслеживание таких перевозок по железной дороге и фурами будет вестись по навигационным пломбам — законопроект об этом, разработанный Минтрансом, на днях был одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности. Документ — часть плана по «обелению» экономики РФ, при этом пока он носит довольно рамочный характер: детали — от перечней товаров, которые попадут под контроль, до порядка межведомственного информобмена о нем — будут позднее закреплены подзаконным актом правительства.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Снять навигационную пломбу с импортного груза можно будет только в присутствии представителя компании-оператора — это гарантирует соблюдение всех необходимых формальностей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минтранс разработал законопроект, наделяющий Белый дом полномочиями по определению порядка отслеживания на территории РФ перевозок отдельных импортных грузов с помощью навигационных пломб,— проект поправок к закону о госконтроле за международными автомобильными перевозками и к уставу железнодорожных перевозок (есть в распоряжении “Ъ”) уже одобрен Комиссией по законопроектной деятельности. Документ должен вступить в силу 1 марта 2027 года. К нему также будет разработана более детальная «подзаконка» — постановление, которое должно быть принято к ноябрю 2026 года.

Законопроект носит «рамочный» характер. Пока он определяет только то, что пломбы должны крепиться на все отсеки и контейнеры, где во время транспортировки находятся товары; наложение и снятие пломб производится представителем национального оператора пломбирования или в его присутствии (оператором будет Центр развития цифровых платформ, ЦРЦП — это «дочка» компании—оператора системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон»); пломбировать импорт будут за пределами РФ или в пунктах пропуска через госграницу, а оплачивать услуги оператора должны отправитель, экспедитор, перевозчик либо получатель товаров.

Напомним, сейчас по соглашению ЕАЭС такими устройствами сопровождается таможенный транзит товаров по территории союза, с 11 февраля такой контроль стал также обязательным для санкционных и некоторых подакцизных и налогоемких товаров. В навигационные пломбы «вшиты» данные о грузе, маршруте, сведения из транспортных документов и т. д., их целостность и перемещение можно контролировать дистанционно. Россия же законопроектом Минтранса «приспосабливает» использование пломб для контроля внутренних перемещений импортных поставок — например, гарантируя, что фура, опломбированная на границе с Казахстаном, доедет до предписанного ей ФТС склада временного хранения для последующего контроля и оформления или достигнет получателя, указанного в таможенной декларации, а не «потеряется» в дороге и не будет найдена разгруженной.

Демонстрируя успехи такого дистанционного контроля, пояснительная записка к законопроекту ссылается на успешное отслеживание в ЕАЭС более 185 тыс. перевозок и снижение доли нелегальных перевозок табачной продукции за первое полугодие 2025 года на 15%. Впрочем, собеседники “Ъ” на рынке ранее отмечали, что в РФ остается достаточное количество зон без связи, где может «потеряться» и фура, пломбированная навигационными устройствами, однако переход к их потоковому применению, вероятно, будет включать и статистический контроль таких случаев с последующими выводами со стороны контролеров.

При согласовании документа у некоторых ведомств возник ряд предложений по его доработке. Так, ФНС предложила дополнить систему отслеживания сведениями о характеристиках транспортируемых товаров налоговыми идентификаторами перевозчиков и импортеров, реквизитами транзитных деклараций и т. д. для осуществления налогового администрирования. При включении этих сведений в систему отслеживания перевозок товаров, пояснили “Ъ” в службе, этот процесс стал бы более качественным и эффективным. Однако на согласительном совещании было решено детали информационного обмена, перечень его участников и состав сведений учесть в подзаконном акте, регламентирующем применение закона.

Минюст, со своей стороны, предложил конкретизировать формулировку об экономической обоснованности тарифов на услуги оператора пломбирования и указал на расхождение положений закона о естественных монополиях с тем, что предоставлять их будет единственная организация. На риски «монополистической деятельности» ЦРЦП указали и в Минэкономики. «Неофициально» некоторые игроки рынка дали понять “Ъ”, что обеспокоены тем же. ФАС тем не менее согласовала документ без изменений. Впрочем, монополизация рынка дочерней компанией «Ростеха», вероятнее всего, вызвана желанием правительства получить единый источник данных о перемещениях импортных товаров по РФ вне претендующих на его данные ФТС (в части контроля уплаты пошлин) и ФНС (в части контроля уплаты налогов).

Указывает бизнес и на рост стоимости перевозок с применением навигационных пломб. Генеральный директор Delko Санджар Ашуралиев оценивает его в 2–4%, директор по международным транспортным операциям FM Logistic в РФ Ярослав Белоусов — в дополнительные €300 за одну фуру.

По словам президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, разработка законопроекта об отслеживании перевозок по навигационным пломбам — лишь «кусочек» государственной системы по наведению порядка в грузоперевозках. «Основная история — система "ГосЛог" (с 1 марта подключение к ней экспедиторов стало обязательным.— “Ъ”; см. номер от 2 марта), в рамках которой будет создан реестр грузовых автоперевозчиков (закон об этом подписан и вступит в силу 1 марта 2027 года.— “Ъ”). Будет полное понимание того, кто куда что везет»,— поясняет он.

Полина Попова, Евгения Крючкова, Наталья Скорлыгина, Олег Сапожков