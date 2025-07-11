Таможенному мониторингу увеличат экспозицию

Минфин вновь меняет сроки завершения эксперимента по внедрению таможенного мониторинга — проект поправок к постановлению правительства о нем опубликован на портале regulation.gov.ru. На этот раз дату окончания эксперимента предлагают перенести почти на полтора года — с 1 ноября 2025-го на 31 марта 2027-го. Изменения также затрагивают формулировку, которая определяет точку отсчета для участия в проекте проверенных поставщиков. Если раньше таможенный орган начинал мониторинг не позже чем через месяц после принятия такого решения, то теперь компании смогут его не дожидаться: в случае принятия поправок поставщики будут попадать в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов автоматически, как только предоставят ей доступ к системам учета товаров. Наиболее вероятной причиной затягивания «пилота» видится малое количество участников со стороны бизнеса: в системе — пока только два импортера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Завершение эксперимента по таможенному мониторингу, еще в 2023 году запущенному ФТС, Минфин предлагает перенести с 1 ноября 2025 года на 31 марта 2027 года. В связи этим «подвинутся» и сроки подачи уведомления об участии в нем компании — до 30 сентября 2026 года, а отчет правительству Минфина и ФТС о результатах — до 30 апреля 2027 года. Также в рамках самого мониторинга вдвое, до одного месяца, увеличивается срок устранения выявленных нарушений.

Это не первый сдвиг сроков проекта — изначально он был запланирован на 2022 год, однако дважды продлевался. Как объяснили “Ъ” в пресс-службе ФТС, очередной перенос нужен, чтобы уточнить «отдельные условия проведения эксперимента с учетом правоприменительной практики» и продлить его действие — это позволит участникам не представлять по итогам 2025 и 2026 годов отчетность таможенным органам.

Таможенный мониторинг — аналог с работающего с 2013 года режима налогового мониторинга (см. “Ъ” от 28 июня 2022 года): в его рамках компании добровольно предоставляют регулятору онлайн-доступ к своим системам учета «в обмен» на избавление от выездных проверок (см. “Ъ” от 4 апреля). Участвовать в таможенном мониторинге могут уполномоченные экономические операторы (к ним относятся юридические лица, которые включены в реестр УЭО и имеют право на ряд таможенных льгот, действующих на территории государств—членов ЕАЭС), резиденты промышленных кластеров, а также юрлица с категорией низкого риска нарушений обязательных требований, совершающие таможенные операции. Предоставленные ими данные сопоставляют с поданными декларациями и выдают компаниям заключения о выявленных рисках. В течение установленного срока компания должна отреагировать на претензии, иначе таможенный орган явится с проверкой. Как отмечали опрошенные “Ъ” эксперты, «пилот» нужен для отработки правил обмена информацией с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), усиления контроля за достоверностью декларирования, а также ускорения процесса оформления грузов (см. “Ъ” от 21 февраля 2023 года).

Предложенные Минфином изменения затрагивают и порядок присоединения компаний к таможенному мониторингу. Сейчас порядок уведомительный, но для вхождения в режим мониторинга нужно решение таможенного органа, в новой же редакции компании смогут стать участниками «пилота» сразу после подтверждения подачи сведений в таможенную информсистему.

Впрочем, это «косметическое» изменение вряд ли способно стимулировать компании к участию в эксперименте — как сообщили “Ъ” в пресс-службе ФТС, в «пилоте» сейчас участвуют лишь два уполномоченных экономических оператора. Это ООО «Истра-Терминал» и ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» (дочка американской Procter & Gamble), хотя на старте ожидалось участие 5–10% всех УЭО, то есть как минимум 20 компаний (см. “Ъ” от 28 июня 2022 года). В ФТС добавили, что еще несколько компаний «проявили заинтересованность, но решения об участии пока не приняли».

Малое количество поставщиков в пилотном проекте выглядит и наиболее вероятной причиной его продления — при этом, по словам участников рынка, для увеличения интереса к нему компаний необходима большая предсказуемость в работе самой службы. Например, от отнесения товаров к тем или иным кодам ВЭД зависит объем таможенных платежей, при этом предсказать решения, принятые онлайн, невозможно — в отличие от «проверенных» таможенных постов, с которыми бизнес предпочитает работать в привычном офлайн-режиме.

Полина Попова