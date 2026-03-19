Бортников пообещал усилить защиту генералов в России

Власти России усилят защиту высокопоставленных фигур уровня первого замначальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Надо делать так, чтобы и те, на кого нападают, тоже думали о своей безопасности»,— сказал господин Бортников журналистам (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Владимир Алексеев после покушения чувствует себя лучше и идет на поправку.

Покушение на господина Алексеева было совершено 6 марта в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Нападавший четыре раза выстрелил в генерала в лифтовом холле. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, после чего перенес операцию. Следствие предъявило подозреваемым обвинения в терроризме.

