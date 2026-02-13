Участников покушения на генерала Алексеева обвинили в терроризме

Фигурантам уголовного дела о покушении на первого замначальника ГУ (бывшее ГРУ) Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева следствие предъявило новое обвинение — в терроризме. Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в ходе расследования детально изучены и сопоставлены полученные следствием сведения. Это данные осмотра места происшествия, показания обвиняемых о тщательной и заблаговременной подготовке преступления по заданию СБУ, о мотивах действий организаторов и исполнителей посягательства, направленных на устрашение населения с целью дестабилизации деятельности органов власти.

Фото: ЦОС ФСБ

С учетом общей картины преступления и указанных обстоятельств следствие предъявляет обвинение в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину. Зинаиде Серебрицкой аналогичное обвинение будет предъявлено заочно. Госпожа Петренко отметила, что оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления продолжаются.

Ранее фигурантов громкого дела обвинили в покушении на убийство генерала и в посягательстве на жизнь военнослужащего (чт. 105 и ст. 317 УК). Господин Алексеев в результате нападения, совершенного в его же доме, получил три огнестрельных ранения, но врачи спасли ему жизнь.

Николай Сергеев