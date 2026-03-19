Иран назвал преднамеренной атакой удар возле реактора АЭС «Бушер»

Инцидент со снарядом на территории АЭС «Бушер» носил преднамеренный характер и произошел в 200 м от реактора. Об этом сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи в интервью телеканалу Press TV. По его словам, это третий удар вблизи ядерных объектов страны после атак на Натанз и Исфахан.

«Мы не видели никакой положительной реакции от МАГАТЭ, только призывы к сдержанности»,— отметил господин Наджафи. В то же время израильский военный источник в беседе с «РИА Новости» утверждал, что ВВС ЦАХАЛ не наносили ударов в районе станции.

Организация по атомной энергетике Ирана 17 марта сообщила об обстреле территории АЭС «Бушер». Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уточнял, что пострадавших нет, однако повреждена конструкция примерно в 350 м от реактора.

На станции работают около 480 сотрудников «Росатома». Компания начала эвакуацию персонала перед началом военной операции США и Израиля. Глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил о подготовке нового этапа вывоза специалистов.