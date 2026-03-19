«РИА Новости»: ЦАХАЛ опроверг удары в районе АЭС «Бушер» в Иране

Израильские военнослужащие утверждают, что не наносили ударов вблизи атомной электростанции «Бушер» в Иране. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в Израиле.

«ВВС ЦАХАЛа не проводили ударов по целям в указанный отрезок времени в районе периметра АЭС»,— уточнил собеседник агентства.

17 марта организация по атомной энергетике Ирана заявила об обстреле территории АЭС «Бушер». По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, при атаке никто не пострадал, однако разрушена конструкция, расположенная в 350 м от реактора станции. На АЭС работают 480 сотрудников «Росатома», за день до начала военной операции США и Израиля госкорпорация начала эвакуацию россиян из «Бушера». Сегодня глава «Росатома» Алексей Лихачев объявил о подготовке к новому этапу вывоза сотрудников со станции.