«Росатом» анонсировал «мощную эвакуацию» сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране

Госкорпорация «Росатом» готовит очередной этап эвакуации персонала с АЭС «Бушер» в Иране. Об этом сообщил глава компании Алексей Лихачев.

«Понятно, что, в целом, ситуация идет по линии эскалации в Персидском заливе, на территории Ирана (…) Это будет, наверное, такая мощная, центральная эвакуация, после которой на площадке останутся буквально несколько десятков человек»,— сказал господин Лихачев (цитата по «Интерфаксу»).

Глава «Росатома» пояснил, что оставшийся персонал будет обеспечивать контроль за оборудованием и подготовку к возможному возобновлению строительных работ. Маршрут эвакуации пройдет через Армению. Господин Лихачев подчеркнул, что приоритетом остается безопасность сотрудников, они покинут Иран, как только это позволит обстановка.

За день до начала совместной операции США и Израиля против Ирана «Росатом» эвакуировал членов семей сотрудников станции «Бушер» и избыточный персонал. Еще 150 сотрудников эвакуировали в Россию 12 марта. На АЭС «Бушер» в Иране остаются более 450 человек. 17 марта власти Ирана сообщили об ударе по территории АЭС.