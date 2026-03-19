Связь для всех: «Ростелеком» построил по программе УЦН 2.0 на Кубани 22 базовые станции

«Ростелеком» в 2025 году в рамках реализации второго этапа федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) построил и ввел в эксплуатацию 22 базовые станции в Краснодарском крае.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Теперь современная мобильная связь, включая интернет по технологии LTE (4G) со скоростью до 500 Мбит/с, стала доступна жителям 18 малых населенных пунктов, в том числе в удаленных районах горной местности. Общая протяженность линий связи, построенных на Кубани в 2025 году в рамках проекта, составила около 100 км.

Базовые станции в 2025 году появились в Кавказском, Гулькевичском, Отрадненском, Мостовском, Апшеронском, Гиагинском, Белоглинском, Крыловском, Кореновском, Новопокровском районах, а также в Сочи. Сигнал связи на базовые станции передается по волоконно-оптическому кабелю. Эксперты мобильного оператора Т2 (дочерняя компания «Ростелекома») разработали проектные решения и спланировали архитектуру сети. Технические специалисты «Ростелекома» проложили оптическое волокно и выполнили коммутацию оборудования на местах.

Станислав Завальный, руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края: «Цифровизация открывает новые возможности для развития сельских территорий, повышая качество жизни жителей и стимулируя экономический рост. Обеспечение доступа к современной связи и интернету в каждом населенном пункте — это ключ к преодолению цифрового неравенства, поддержке местной экономики и повышению привлекательности сельской местности для молодежи».

Локации для установки базовых станций ежегодно определяются с помощью голосования, которое организует Минцифры России на портале государственных услуг. Хутора, поселки, села и аулы, получившие наибольшее количество голосов, включаются в адресную программу.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Мы реализуем программу УЦН 2.0 с 2021 года: прокладываем оптику в горах и отдаленных сельских локациях. Это не просто техническая задача, а во многом сохранение жизни в этих поселках, аулах и хуторах. Лично для меня важно, что благодаря нашей работе родители могут спокойно звонить детям, студенты — учиться онлайн, предприниматели — развивать свои бизнес-проекты. Связь позволяет жителям чувствовать себя в безопасности, быть профессионально и социально вовлеченными. Мы в "Ростелекоме" стремимся, чтобы на Кубани везде можно было оставаться на связи и быть частью комфортного цифрового мира».

«Ростелеком» устраняет мобильное цифровое неравенство совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России). Федеральная программа рассчитана на небольшие населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек, где строительство базовых станций для коммерческих операторов нерентабельно. За годы реализации проекта УЦН 2.0 национальный провайдер установил в Краснодарском крае 153 базовые станции в 149 населенных пунктах.

В текущем году провайдер планирует продолжить работу по обеспечению мобильной связью малых населенных пунктов. Информацию о проектах, которые «Ростелеком» реализует в национальных интересах, можно получить на официальном сайте компании.

