Экспорт минеральных удобрений через порт Тамань превысил 200 тыс. тонн с начала года

С 1 января по 28 февраля 2026 года специалисты навалочного терминала ОТЭКО в порту Тамань осуществили погрузку более 200 тыс. тонн минеральных удобрений восьми видов на морские суда, следует из статистических данных ОТЭКО. Среди них — 26 тыс. тонн карбамида и 49 тыс. тонн аммофоса, это одни из наиболее востребованных удобрений в сельском хозяйстве во всем мире.

Специализированная линия по перевалке минеральных удобрений ОТЭКО рассчитана на работу с разными видами минеральных удобрений и имеет проектную мощность 5 млн тонн в год.

Порт Тамань получил разрешение Правительства РФ на перевалку минеральных удобрений за пределы Евразийского экономического союза в мае 2025 года, а уже в сентябре первый балкер класса Handymax с 52 тыс. тонн нитроаммофоски на борту отправился с навалочного терминала ОТЭКО в направлении Юго-Восточной Азии.

«Мы уверены, что в текущих условиях, диктующих необходимость диверсификации и устойчивости логистических маршрутов, формирующийся полномасштабный южный экспортный коридор российских удобрений предоставляет новые возможности для всей отрасли»,— отметил коммерческий директор ОТЭКО Инал Чкадуа.

Россия является мировым лидером по экспорту минеральных удобрений, по итогам 2025 года на внешний рынок было отправлено 43 млн тонн этой продукции. Кроме того, в 2025 году был достигнут рекорд погрузки удобрений на РЖД — всего по сети было отправлено 74,5 млн тонн химических и минеральных удобрений, что на 2,7% выше, чем в 2024 году. По прогнозам аналитиков, в среднесрочной перспективе рост спроса на минеральные удобрения сохранится, в особенности в странах Глобального Юга. Среди перспективных рынков сбыта через Таманский терминал навалочных грузов — страны Африки, Азии и Латинской Америки.