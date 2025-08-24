«Понял, что это мой шанс связать ему стропы»

Как стало известно “Ъ”, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве в Рязанском высшем воздушно-десантном училище (РВВДУ) им. генерала В. Ф. Маргелова сержанта Ивана Селина. Он погиб во время прыжков из-за того, что подчиненный связал ему стропы основного и запасного парашютов. Обвиняемый настаивает, что все сделал один, ни с кем не сговариваясь и ловко обманув сослуживцев. Но потерпевшие в это не верят, а следствие намерено проверить и другие версии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Казанцев (второй справа), несмотря на нелюбовь к своему замкомвзвода Ивану Селину, с днем рождения его поздравлял

Фото: из архива Селиных Илья Казанцев (второй справа), несмотря на нелюбовь к своему замкомвзвода Ивану Селину, с днем рождения его поздравлял

Фото: из архива Селиных

По данным “Ъ”, военная прокуратура Московского военного округа потребовала от рязанской военной прокуратуры до 29 августа отчитаться о результатах проверок, связанных с расследованием уголовного дела в отношении курсанта РВВДУ 20-летнего Ильи Казанцева, который обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) заместителя командира взвода 24-летнего сержанта Ивана Селина.

Сержант, как рассказывал “Ъ”, погиб 3 июня нынешнего года во время учебного десантирования из самолета Ан-2 в Рыбновском районе Рязанской области. При осмотре снаряжения разбившегося десантника установлено, что купола основного и запасного парашютов не раскрылись из-за того, что их стропы были связаны.

Ивана Селина назначили замкомвзвода в январе текущего года, но Казанцеву он давно не нравился. «Вспыльчивый, требовательный и высокомерный» — так говорил он о своем командире.

Нужно сказать, что на самого обвиняемого его командование представило следствию весьма противоречивую характеристику.

С одной стороны, он «учебную программу усваивает хорошо, физически развит и совершенствуется, строевой устав знает, к оружию относится бережно, на замечания реагирует правильно и делает выводы», а с другой — «характеризуется отрицательно, морально неустойчив».

Сам Казанцев свою ненависть к Ивану Селину объяснил тем, что тот якобы предвзято относился к тем курсантам, которые пришли в училище со школьной скамьи и не имели боевого опыта. Отметим, что сам сержант в армию был призван в октябре 2019 года, попав в 108-й десантно-штурмовой полк. После срочной продолжил службу по контракту, а в РВВДУ поступил в 2022 году. Он участвовал в СВО, был награжден медалью «За боевые отличия». Вторую — «За заслуги перед Отечеством» II степени за подвиг в бою — ему обещали вручить 12 июня 2025 года, но сержант до этого дня не дожил. Как рассказали “Ъ” знакомые с ситуацией собеседники, на данный момент вопрос с награждением практически решен, необходимое представление уже направлено командованию ВДВ.

Илья Казанцев жаловался следствию, что за какую-либо провинность сержант мог дать подзатыльник или стукнуть по шее, а также заставлял «прокачаться», например, сидеть на корточках или ходить гусиным шагом.

Нужно отметить, что по армейским меркам некоторые провинности курсанта Казанцева выглядели не такими безобидными. Например, 17 мая 2025 нынешнего года он, находясь в увольнении, при проверке документов патрулем вырвал свой военный билет из рук проверяющего и сбежал. За это, как он утверждает, сержант уже в казарме якобы нанес ему несколько ударов, повалил, добавил еще, а взводу обещал отменить увольнения.

По словам Казанцева, обидевшись, он рассматривал два варианта действий: или сообща с курсантами пожаловаться командованию училища на сержанта, или «причинить ему смерть». Курсант, по его словам, знал, что скоро предстоят учебные прыжки, поэтому связывание строп парашюта Селина обдумывал сразу, но планами ни с кем не делился.

Вскоре, по словам Казанцева, подвернулся и удобный случай. 26 мая двое преподавателей попросили Казанцева и его сослуживца Александра Бундина помочь уложить их парашюты. После этого они все отправились на склад, где парашюты сдали. Бундин отправился в чайную, а Казанцев пообещал присоединиться к нему позже, сославшись на необходимость сделать звонок. По словам обвиняемого, он увидел, что начальник склада увлечен тем, что принимает парашюты у офицеров.

«Я понял, что это мой шанс связать ему стропы»,— пояснял впоследствии фигурант. Он спрятался и подождал несколько минут, пока все остальные из помещения склада не ушли.

Зная, где находятся парашюты его взвода и в каком порядке они расположены (от меньшего к большему, нумерация по алфавиту), курсант, по его словам, «на пальцах» посчитал, какой парашют закреплен за Селиным. Он достал парашютную сумку сержанта, отогнул пластилиновую печать, ослабил крепление веревок, достал основной парашют, связал стропы между собой, а узлы скрепил контровкой (часть стропы грузового парашюта, которой при прыжках десантники обычно привязывают к себе оружие). Затем он то же самое проделал с запасным парашютом, аккуратно уложил все обратно и придавил, не повредив, пальцем печать на место. По словам обвиняемого, он знал, что шансов спастись у сержанта нет, и рассчитывал, что впоследствии его гибель сочтут несчастным случаем.

Спустя еще несколько минут, рассказал курсант, склад вновь открыли для приема парашютов у очередных офицеров, и он так же незаметно сумел выйти и присоединиться в чайной к уже начавшему названивать ему Бундину. После гибели Селина, сказал обвиняемый, его начала мучить совесть, и он решил во всем сознаться. Раскаяние, впрочем, по словам очевидцев, не помешало ему, когда его уводили из части, кричать: «Я бы его все равно убил! Застрелил бы в карауле!» Отметим, что явку с повинной Казанцев оформил в тот день, когда у курсантов взяли образцы ДНК для молекулярно-генетической судебной экспертизы (она подтвердила наличие биологических следов Казанцева на связанных стропах).

Курсант настаивает, что действовал в одиночку и никого в свои преступные планы не посвящал. Однако потерпевшие — родные Ивана Селина — в это не верят. В ходатайстве, направленном в военный следственный отдел СКР по Рязанскому гарнизону адвокатом Павлом Чигилейчиком, представляющим интересы матери погибшего, содержится требование повторно допросить начальника склада ВДТ РВВДКУ, «в действиях (бездействии) которого как минимум содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека)». В частности, считает адвокат, нужно прояснить, как осуществляется доступ на склад, осматривается ли помещение при открытии и перед закрытием, ведется ли технический контроль доступа на объект (камеры, датчики движения и т. п.).

«Каким образом Казанцев мог незаметно остаться один в запертом помещении склада и так же незаметно его покинуть в присутствии как минимум трех свидетелей (начальник склада и офицеры, сдававшие парашюты)?» — задается вопросом защитник.

Он также требует повторно допросить курсанта Бундина «по факту возможного оказания им содействия в незаконном нахождении Казанцева на складе». Адвокат также считает необходимым допросить других курсантов, которые якобы были недовольны Селиным «по факту возможного склонения ими Казанцева к совершению убийства Селина». Отметим, что обращение такого же содержания мать погибшего сержанта направила на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По данным “Ъ”, ходатайства адвоката следствие удовлетворило, при этом дополнительные следственные действия планируется провести оперативно, с тем чтобы в начале октября обвиняемый и потерпевшая стороны начали знакомиться с делом.

Александр Александров