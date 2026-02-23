Связал стропы от обиды

На процессе по делу об убийстве в Рязанском высшем воздушно-десантном училище (РВВДУ) им. генерала В. Ф. Маргелова заместителя командира взвода Ивана Селина в суде прозвучала новая версия преступления. Сержант погиб во время учебных прыжков из-за того, что у него оказались связаны стропы основного и запасного парашютов. По версии следствия, сделал это подчиненный, который считал, что замкомвзвода относился к нему предвзято. Однако родители обвиняемого утверждают, что Селин сорвал сыну свадьбу, отменив его увольнение. Тем временем родным погибшего вручены медали, которые десантник не успел получить при жизни.

На минувшей неделе в Рязанском гарнизонном военном суде допросили родителей 20-летнего Ильи Казанцева, который обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) заместителя командира взвода 24-летнего сержанта Ивана Селина. Неожиданно они сообщили, что у их сына был иной мотив преступления, нежели тот, о котором говорится в деле.

Сержант, как рассказывал “Ъ”, погиб 3 июня прошлого года во время учебного десантирования из самолета Ан-2. При осмотре снаряжения разбившегося десантника было установлено, что купола основного и запасного парашютов не раскрылись из-за того, что их стропы были связаны. Личность подозреваемого установили почти сразу, экспертиза обнаружила его биологические следы на стропах, а сам Илья Казанцев после задержания написал явку с повинной. Мотивом преступления считается личная неприязнь. Свою ненависть к сержанту Казанцев объяснил тем, что тот якобы предвзято относился к тем курсантам, которые пришли в училище со школьной скамьи и не имели боевого опыта. Отметим, что сам сержант в армию был призван в октябре 2019 года, попав в 108-й десантно-штурмовой полк. После срочной продолжил службу по контракту, а в РВВДУ поступил в 2022 году. Он участвовал в СВО, был награжден медалью «За боевые отличия». Вторую — «За заслуги перед Отечеством» II степени за подвиг в бою — ему обещали вручить 12 июня 2025 года, но он не дожил до этого дня. По данным “Ъ”, эту, а также юбилейную медаль «95 лет ВДВ» руководство училища недавно вручило родным сержанта.

Илья Казанцев жаловался следствию, что за какую-либо провинность сержант мог дать подзатыльник или стукнуть по шее, а также заставлял сидеть на корточках или ходить гусиным шагом.

А 17 мая 2025 года, после того как Илья Казанцев, находясь в увольнении, при проверке документов сбежал от патруля, сержант уже в казарме, как утверждает обвиняемый, якобы нанес ему несколько ударов, а взводу обещал отменить увольнения. Наконец, 26 мая сержант на разводе не пустил Казанцева в караул, назначив дневальным по роте, а затем за нарушение снял и с дежурства, что тот посчитал за унижение. А подсказал ему способ убийства, не исключено, фильм «Сволочи», который курсанты незадолго до этого посмотрели тайком от командиров,— там один из героев тоже погиб из-за связанных строп его парашюта.

По словам самого Ильи Казанцева, 26 мая двое преподавателей попросили его с сослуживцем помочь уложить их парашюты. Уже на складе, дождавшись ухода своего приятеля, Казанцев увидел, что начальник склада увлечен тем, что принимает парашюты у офицеров. «Я понял, что это мой шанс связать ему стропы»,— пояснял впоследствии фигурант. Он спрятался, подождал, пока все из помещения склада уйдут, а затем, зная, где находятся парашюты его взвода и в каком порядке они расположены, курсант, по его словам, определил, какой парашют закреплен за Иваном Селиным. Он достал парашютную сумку сержанта, отогнул пластилиновую печать, достал основной парашют, связал стропы между собой, а узлы скрепил контровкой (часть стропы грузового парашюта, которой при прыжках десантники обычно привязывают к себе оружие). Затем он то же самое проделал с запасным парашютом, аккуратно уложил все обратно и придавил, не повредив, пальцем печать на место.

По словам обвиняемого, он знал, что шансов спастись у сержанта нет. Спустя еще несколько минут, рассказал курсант, склад вновь открыли для приема парашютов, и он незаметно сумел выйти.

Отметим, что накануне прыжков курсанты спали меньше двух часов (по этому поводу, а также из-за несанкционированного просмотра «Сволочей» виновные получили дисциплинарные наказания). Может быть, поэтому у Селина была понижена концентрация внимания и он мог не заметить что-то неладное со своим парашютом.

Между тем родители Казанцева рассказали суду, что у их сына на 26 мая, день, когда он связывал стропы парашюта своего непосредственного командира, якобы была назначена свадьба и заявление в ЗАГС было уже им и невестой подано. Однако то обстоятельство, что сержант отменил сбежавшему от патруля курсанту увольнение, расстроило планы Казанцева, разозлило его и подтолкнуло к преступлению.

Интересно, что версию следствия о том, что Казанцев решил отомстить за якобы придирки и физические наказания со стороны сержанта, поставила под сомнение и допрошенная на процессе эксперт-психолог. По сделанной видеозаписи беседы с Казанцевым специалист пришла к выводу, что у подсудимого выражена низкая самооценка, имеются комплексы, которые он прикрывает перед сослуживцами своего рода геройством — нарушениями правил и дисциплины. Он мог завидовать погибшему из-за его внешности и статуса и поэтому болезненно воспринимать ограничения со стороны старшего по званию. Эксперт усомнилась, что причиной преступления могли послужить обиды убийцы даже недельной давности; скорее всего, желание отомстить возникло у убийцы внезапно именно 26 мая, когда Казанцев был снят у всех на виду с караула, а затем и дежурства — это для него было унизительно.

Кроме того, психолог подтвердила, что Селин перед смертью испытывал особые страдания, когда вплоть до столкновения с землей пытался развязать стропы парашюта и раскрыть его. Убийца это предвидел, поэтому проявил особую жестокость.

«Мы считаем, что преступление необходимо переквалифицировать на более тяжкое,— сказал “Ъ” адвокат Павел Чигилейчик, представляющий интересы родных сержанта.— Убийство было совершено с особой жестокостью, фактически по мотивам мести за служебную деятельность Селина с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения, да еще и в период мобилизации. Был убит не просто военнослужащий, а будущий офицер, командир. В какой-то степени преступление было направлено и на подрыв боеготовности ВС РФ».

Адвокат также отметил, что суд отклонил несколько его важных ходатайств. В частности, не стал прояснять вопрос, почему курсанты на допросах рассказывали, что проходили тесты на наркотики 3 июля, а в деле справка от 6 июля и в ней есть фамилия Казанцева, хотя тот уже находился в камере и участвовать в тестировании не мог. Кроме того, было отказано в исследовании с участием специалиста телефона подсудимого, хотя в нем могут содержаться связанные с преступлением переписки — потерпевшие ставят под сомнение версию, что убийство Казанцев совершил без посторонней помощи.

Тем временем следствие по результатам проведенной проверки отказало в возбуждении дела о халатности в отношении должностных лиц училища. Адвокат Чигилейчик обжаловал это решение. «Тот факт, что Казанцев мог остаться один на складе и связать стропы, безусловно, говорит о халатности. На складе его просто проморгали»,— считает он.

В свою очередь, Минобороны обжаловало решение Пресненского суда, который в конце прошлого года частично удовлетворил иск матери погибшего Валентины Архиповой, назначив ей компенсацию морального вреда в размере 2 млн руб. Кроме того, в министерстве возражают и против удовлетворения иска бабушки сержанта, поданного в рамках уголовного дела. В военном ведомстве считают, что требования должны предъявляться непосредственно к Казанцеву или училищу, которое является самостоятельным юридическим лицом.

