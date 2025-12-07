Десантник пытался раскрыть парашют до последнего

В военном суде начался процесс по делу об убийстве в Рязанском высшем воздушно-десантном училище (РВВДУ) им. генерала В. Ф. Маргелова заместителя командира взвода Ивана Селина. Он погиб во время учебных прыжков из-за того, что подчиненный связал ему стропы основного и запасного парашютов. Курсант взял всю вину на себя, однако потерпевшие — родные сержанта — не верят, что у подсудимого не было сообщников. Тем временем следствие начало проверку по факту халатности должностных лиц училища, а мать погибшего отсудила у военного ведомства моральную компенсацию — 2 млн руб.

В Рязанском гарнизонном военном суде 2 декабря завершилось предварительное заседание по уголовному делу курсанта РВВДУ 20-летнего Ильи Казанцева, который обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) заместителя командира взвода 24-летнего сержанта Ивана Селина. Заранее было известно, что в этот день суд ограничится лишь рассмотрением ходатайства гособвинения о продлении срока ареста подсудимого, поэтому потерпевшие — родные сержанта Селина — на заседание из Ставропольского края не приезжали, а пришедшую в суд невесту погибшего в зал не пустили, поскольку она является свидетелем по делу.

Неожиданностей на заседании не произошло: военный прокурор ходатайствовал о продлении срока содержания рядового Казанцева под стражей на четыре месяца, стороны, включая самого подсудимого, не возражали. Обвиняемый держался уверенно: в коридоре улыбался девушке погибшего сержанта и просил дать ему возможность связаться с родными замкомвзвода, чтобы извиниться. Начало слушания дела по существу назначено на 11 декабря.

Сержант, как рассказывал “Ъ”, погиб 3 июня нынешнего года во время учебного десантирования из самолета Ан-2 в Рыбновском районе Рязанской области.

При осмотре снаряжения разбившегося десантника было установлено, что купола основного и запасного парашютов не раскрылись из-за того, что их стропы были связаны.

Личность подозреваемого установили почти сразу, экспертиза обнаружила его биологические следы на стропах, а сам Илья Казанцев после задержания написал явку с повинной. Мотивом преступления считается личная неприязнь. Ивана Селина назначили замкомвзвода в январе текущего года, но Илье Казанцеву он давно не нравился. Свою ненависть к сержанту он объяснил тем, что тот якобы предвзято относился к тем курсантам, которые пришли в училище со школьной скамьи и не имели боевого опыта.

Отметим, что сам сержант в армию был призван в октябре 2019 года, попав в 108-й десантно-штурмовой полк. После срочной продолжил службу по контракту, а в РВВДУ поступил в 2022 году. Он участвовал в СВО, был награжден медалью «За боевые отличия». Вторую — «За заслуги перед Отечеством» II степени за подвиг в бою — ему обещали вручить 12 июня 2025 года, но он не дожил до этого дня.

Илья Казанцев жаловался следствию, что за какую-либо провинность сержант мог дать подзатыльник или стукнуть по шее, а также заставлял «прокачаться», например сидеть на корточках или ходить гусиным шагом.

А 17 мая 2025 года, после того как Илья Казанцев, находясь в увольнении, при проверке документов сбежал от патруля, сержант уже в казарме, как утверждает обвиняемый, якобы нанес ему несколько ударов, повалил, добавил еще, а взводу обещал отменить увольнения.

Тогда, по словам Ильи Казанцева, обидевшись, он рассматривал два варианта действий: или сообща с курсантами пожаловаться командованию училища на сержанта, или «причинить ему смерть». Переполнившей чашу терпения каплей, видимо, стало то, что 26 мая сержант на разводе снял Илью Казанцева с караула и назначил дневальным по роте, что тот посчитал за унижение. А подсказал ему способ убийства, не исключено, фильм «Сволочи», который курсанты, по показаниям одного из них, незадолго до этого посмотрели тайком от командиров,— там один из героев тоже погиб из-за связанных строп его парашюта.

По словам самого Ильи Казанцева, 26 мая двое преподавателей попросили его с сослуживцем помочь уложить их парашюты. Уже на складе, дождавшись ухода своего приятеля, Казанцев увидел, что начальник склада увлечен тем, что принимает парашюты у офицеров. «Я понял, что это мой шанс связать ему стропы»,— пояснял впоследствии фигурант. Он спрятался, подождал, пока все из помещения склада уйдут, а затем, зная, где находятся парашюты его взвода и в каком порядке они расположены (от меньшего к большему, нумерация по алфавиту), курсант, по его словам, «на пальцах» посчитал, какой парашют закреплен за Иваном Селиным. Он достал парашютную сумку сержанта, отогнул пластилиновую печать, достал основной парашют, связал стропы между собой, а узлы скрепил контровкой (часть стропы грузового парашюта, которой при прыжках десантники обычно привязывают к себе оружие). Затем он то же самое проделал с запасным парашютом, аккуратно уложил все обратно и придавил, не повредив, пальцем печать на место.

По словам обвиняемого, он знал, что шансов спастись у сержанта нет, и рассчитывал, что впоследствии его гибель сочтут несчастным случаем. Спустя еще несколько минут, рассказал курсант, склад вновь открыли для приема парашютов, и он так же незаметно сумел выйти. Позже курсант говорил, что раскаивался в содеянном, но свидетели показывали, что во время прыжков, когда погиб Иван Селин, его подчиненный выглядел спокойным, а когда его уже задержали и уводили из части — кричал, что «все равно бы его убил, застрелил в карауле».

Отметим, что в версию о том, что убийца действовал в одиночку, потерпевшие не верят.

Кроме того, их адвокат Павел Чигилейчик считает, что обвинение нужно переквалифицировать на более тяжкую 2-ю часть 105 статьи, добавив формулировку «с особой жестокостью». Как показала экспертиза, Иван Селин всю отведенную ему в воздухе минуту боролся за свою жизнь — он даже успел вырвать парашют из сумки и до самого столкновения с землей пытался раскрыть его вручную. «Казанцев прекрасно знал, что Селин опытный парашютист, и сознательно обрек его на мучения. Это новичок мог бы в этой ситуации потерять от страха сознание, но не Селин»,— пояснил адвокат.

Сомнительной потерпевшая сторона считает и версию о том, что Казанцев мог «на пальцах» и по алфавиту посчитать, где лежит парашют сержанта Селина. «В ходе следствия этот момент не проверялся, на каждом стеллаже на складе более 50 парашютов, в уме вычислить нужный очень сложно,— пояснил адвокат.— Очень похоже, что Казанцеву кто-то подсказал, где нужно искать». Павел Чигилейчик уверен, что есть все основания для возвращения дела прокурору и проведения дополнительного расследования.

Родные сержанта считают, что и якобы имевшие место со стороны Селина слишком жесткие способы общения с подчиненными были придуманы задним числом, чтобы смягчить вину подсудимого. «Пытаются даже сейчас опорочить честное имя убитого курсанта, фотографию которого сами же в свое время вешали на доску почета, как лучшего заместителя командира взвода,— сказала “Ъ” мать погибшего Валентина Архипова.— Все это делается с целью сокрытия истинных мотивов преступления. Кто-то решил наказать Ваню за его требовательность, справедливость, честность, за все те качества и принципы, которые были присущи будущему офицеру».

Тем временем следствие выделило из уголовного дела для проверки материалы на признаки халатности (ст. 293 УК РФ) в отношении некоторых должностных лиц училища.

Об этом стало известно в ходе другого, гражданского, процесса, который прошел в Пресненском суде столицы. Там был рассмотрен иск Валентины Архиповой к Министерству обороны о возмещении морального вреда, причиненного гибелью сына, на сумму 3 млн руб. Решение по иску было принято 27 ноября. На заседании прокурор само требование поддержал, но предложил ограничиться суммой в 1 млн руб. Представители училища просили приостановить рассмотрение вопроса до вынесения приговора по уголовному делу, военное ведомство прислало в суд ходатайство с просьбой отложить заседание для предоставления времени на изучение требований. В итоге суд переносить процесс не стал и удовлетворил иск частично — на сумму 2 млн руб.

«Тот факт, что Казанцев мог остаться один на складе и связать стропы, безусловно, говорит о халатности,— отметил адвокат Чигилейчик.— Но нужно отметить, что и сам регламент хранения парашютов давно устарел, никак не соответствует современным требованиям. Пластилиновая печать, которую легко отклеить, на складе ни камер, ни датчиков движения. Все это никак не гарантирует повторения подобных преступлений. Мы отразим это в иске, который подадим в рамках уголовного процесса».

