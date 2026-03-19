Землетрясения у Сочи связали с накопленным тектоническим напряжением

В акватории Черного моря на расстоянии 20–30 км от побережья Сочи 3 и 6 марта 2026 года зафиксирована серия из трех землетрясений магнитудой 4,4–4,5. Несмотря на отсутствие разрушений, подземные толчки ощущались жителями Сочи и федеральной территории «Сириус». По оценкам специалистов, сейсмическая активность подобного уровня в регионе в целом не является аномальной. Кавказ и Восточное Причерноморье находятся в зоне взаимодействия Аравийской и Евразийской литосферных плит, что формирует устойчивый фон тектонических деформаций. Именно эти процессы приводят к регулярному возникновению слабых и умеренных землетрясений, сообщили в пресс-службе Института океанологии РАН.

За инструментальный период наблюдений в данной части Черного моря вблизи Сочи ранее не фиксировалась серия событий с магнитудой выше 4, произошедших в столь сжатые сроки. Это, по мнению специалистов, может свидетельствовать о накоплении значительного тектонического напряжения в земной коре, которое было частично разряжено в результате произошедших толчков.

Как отметил представитель научного сообщества Артем Крылов, близость землетрясений по времени и географическому положению указывает на их взаимосвязь. Предполагается, что каждый последующий толчок был спровоцирован перераспределением напряжений после предыдущего события. Подобные процессы представляют научный интерес, поскольку позволяют более точно оценивать механизмы развития сейсмической активности в регионе.

В настоящее время данная серия землетрясений рассматривается как объект дальнейшего изучения. Сотрудники Института океанологии совместно с Научно-технологическим университетом «Сириус» продолжают развитие системы мониторинга геологических опасных явлений. В ее состав входят сети сейсмометров, акселерометров и пунктов спутниковых геодезических измерений, позволяющие фиксировать даже незначительные колебания земной коры.

Землетрясения 3 и 6 марта были зарегистрированы данной системой, включая запись наиболее мощного толчка 3 марта, зафиксированного оборудованием в поселке Эстосадок. Полученные данные будут использованы для дальнейшего анализа и оценки сейсмических рисков в акватории Черного моря и на прилегающих территориях.

Мария Удовик