В 2026 году спрос на летний отдых в Сочи увеличился на 6,3%

Сочи в летний сезон 2026 года продемонстрирует рост туристического потока на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в ходе профильной пресс-конференции.

По его словам, курорт сохраняет положительную динамику спроса, несмотря на более умеренные темпы роста по сравнению с рядом других направлений юга России. В целом по Краснодарскому краю увеличение интереса к летнему отдыху составило 13,2%, при этом отдельные курорты показывают более высокие показатели: Анапа — 20,7%, Геленджик — 28,5%. На этом фоне Сочи демонстрирует стабильный, но сдержанный рост.

«При всем уважении к другим курортным регионам, Сочи сохраняет лидирующие позиции. Это обусловлено масштабом номерного фонда, разнообразием предложений и узнаваемостью курорта. Фактически это единственное направление в стране, где сочетаются морской и горный отдых, развитая инфраструктура и круглогодичный формат работы. Уверена, что сезон 2026 года курорт пройдет стабильно и без серьезных отклонений от плановых показателей»,— сообщила председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма городского собрания Сочи, генеральный директор гостиничного комплекса «Жемчужина» Светлана Ермилова.

Одновременно положительная динамика фиксируется и в Республике Крым, где спрос на летний отдых увеличился на 20,9%. В частности, значительный прирост наблюдается в таких направлениях, как Судак, Евпатория и Феодосия. По словам экспертов, в отличие от 2025 года, когда часть туристического потока перераспределялась между регионами, в текущем сезоне рост наблюдается одновременно как в Краснодарском крае, так и в Крыму.

Мария Удовик