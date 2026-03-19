В фигурном катании юных дарований хватало всегда, особенно среди одиночниц. Некоторые спортсменки творили историю до своего 16-летия. Когда в 1998 году на Олимпиаде в Нагано американка Тара Липински взяла золото, ей было всего 15 лет. Уже тогда всерьез заговорили о повышении возрастного ценза, но дальше разговоров дело не пошло. А в 2014 году на Играх в Сочи золотой медалисткой стала Юлия Липницкая. Правда, она выиграла титул в команде, но была даже моложе Липински на несколько дней.

Выступление россиянки отмечала иностранная пресса. Ее образ девочки в красном пальто из фильма «Список Шиндлера» покорил мир. Сам Спилберг благодарил юную фигуристку. Правда, детская психика не выдержала всего этого. Липницкая ушла от знаменитого тренера Этери Тутберидзе к Алексею Урманову, а через три года после Олимпиады завершила карьеру. Но ажиотаж вокруг звездной девочки продолжался еще много лет. Различные телешоу разбирали личную жизнь и здоровье спортсменки. Ее рассказ об анорексии вызвал шквал эмоций.

Не менее эмоциональным было обсуждение, когда брак спортсменки распался из-за того, что ее муж отправился на фронт. Второй брак тоже не ускользнул от внимания прессы. Сейчас имя Юлии Липницкой вспоминают не так часто. В свои 28 лет она воспитывает двух дочерей и работает тренером в академии Евгения Плющенко. Теперь титул самой юной олимпийской чемпионки по фигурному катанию у нее уже точно никто не отберет. С 2024 года действуют новые правила — фигуристов младше 17 лет к взрослым международным соревнованиям не допускают.

Владимир Осипов