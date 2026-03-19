Девелопер АПРИ планирует реализовать на Ставрополье два крупных проекта

Федеральная девелоперская компания АПРИ подписала соглашение с локальным застройщиком о совместной реализации проектов в Ставропольском крае и Ростовской области. Первоначальный объем инвестиций составит 5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе АПРИ.

Доли участия распределены следующим образом: 60% — АПРИ и 40% — локальный партнер. Потенциальный суммарный объем застройки — 550 тыс. кв. м.

Общая площадь проектов, которые планируется реализовать в Ставропольском крае, превысит 400 тыс. кв. м. Речь идет об отеле-санатории премиум-класса в Кисловодске и отель-санатории с комплексом апартаментов в Ессентуках. Начать строительство предполагается в 2026 году. В Железноводске компания займется строительством более 40 тыс. кв. м оздоровительной и жилой инфраструктуры. Работы начнутся во втором квартале 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «АПРИ» зарегистрировано в Челябинске в 2012 году. Отрасль — деятельность холдинговых компаний. Выручка за 2024 год составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 215 млн руб.

Мария Хоперская