В Новороссийске из-за пожара из дома эвакуировали 78 человек

Площадь пожара в квартире многоквартирного дома на проспекте Дзержинского составила 15 кв. м. По прибытию на место пожарные провели эвакуацию 78 жильцов, среди которых было десять детей. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Эвакуировано 78 человек, из них десять детей, спасено три человека. Погибших и пострадавших нет»,— заявили в МЧС региона.

Информация о пожаре в квартире на проспекте Дзержинского поступила диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 10:12 19 марта. Прибывшие на место пожарные подразделения установили возгорание на площади 15 кв. м.

Пожар локализовали в 10:32, а уже в 10:39 специалисты ликвидировали последствия возгорания. В тушении задействовали 14 человек и пять единиц техники.

Ранее о пожаре в многоквартирном доме оповестили в муниципальном центре управления Новороссийска, сообщив, что на место были направлены экстренные службы.

София Моисеенко