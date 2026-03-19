В КБР в 2025 году оборот розничной торговли вырос на 8%

Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарии в январе 2026 года достиг 25,9 млрд руб. Этот показатель вырос на 8% по сравнению с январем 2025 года, когда он составлял 22,8 млрд рублей. Северо-Кавказстат подтверждает эти цифры, подчеркивая устойчивый подъем потребительского спроса в регионе.

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Торговые организации и индивидуальные предприниматели вне рынков обеспечили 56,1% общего оборота, или около 14,5 млрд руб. Розничные рынки и ярмарки внесли 43,9%, что эквивалентно 11,4 млрд руб. Такая структура сохраняет традиции ярмарочной торговли в КБР, где рынки играют ключевую роль в доступности товаров для сельского населения.

Население республики купило пищевых продуктов на 12,9 млрд руб. — на 8% больше, чем годом ранее (11,4 млрд руб.). Непродовольственные товары реализовали на 13 млрд рублей с ростом 7,9%. Доля продуктов в обороте составила 49,9%, а непродовольственных товаров — 50,1%, что отражает сбалансированный спрос на еду и одежду.

Товарные запасы в организациях на 1 февраля 2026 года выросли до 5,4 млрд руб. — на 0,5% по сравнению с 1 января, но сократились на 2,2% к февралю 2025-го. Это указывает на оптимизацию запасов перед весенним сезоном. В то же время производство сельхозпродукции в январе подскочило: общий объем достиг 2,3 млрд руб. (+4,6%), а мяса скота и птицы — 7,9 тыс. т (+6,3%).

Рост торговли связан с динамикой экономики КБР. В 2025 году валовой региональный продукт увеличился на 5,5%, а потребительский спрос — на 8,9%, что вывело республику на 4-е место в рейтинге РИА Новости. Малый бизнес активизировался: число компаний растет, стимулируя продажи. Сельхозорганизации обеспечили половину производства мяса (+18,3%), а хозяйства населения добавили 1%.

Государство поддерживает эти тенденции через нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика». Они повышают конкурентоспособность местных производителей, открывая экспортные каналы. Региональные меры включают субсидии фермерам и развитие инфраструктуры рынков. Инфляция в январе составила 1,57% к декабрю 2025-го и 6,04% в годовом разрезе, что близко к общероссийским 6% и не тормозит спрос.

Станислав Маслаков