ФСБ и СКР задержали подозреваемых в убийстве главы совета депутатов Новой Каховки

Сотрудники Следственного комитета совместно с представителями ФСБ задержали пятерых подозреваемых в организации взрыва, произошедшего осенью прошлого года в Херсонской области. Тогда погиб глава совета депутатов Новой Каховки и пострадали две женщины. Следствие считает, что преступление совершили местные жители, согласившиеся сотрудничать со спецслужбами Украины. Они планировали и другие преступления, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Задержаны граждане России и Украины, в отношении них расследуется уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

По версии следствия, в прошлом году житель Херсонской области связался с украинскими спецслужбами и предложил устроить теракты в отношении местных чиновников, впоследствии он привлек к преступлениям своих знакомых. С помощью беспилотников СБУ доставила исполнителям компоненты взрывных устройств, которые «собрали согласно инструкциям по видеосвязи», считают следователи.

«В октябре прошлого года ... подозреваемые установили взрывное устройство на входе в административное здание, — заявила Светлана Петренко. — Дождавшись прибытия главы совета депутатов Новой Каховки, соучастники привели в действие взрывное устройство».

Пострадавший умер в больнице, также были ранены оказавшиеся поблизости две пожилые женщины. Представитель СКР добавила, что во время обысков у подозреваемых нашли восемь автоматов Калашникова, «взрывчатые вещества иностранного производства» и компоненты для изготовления бомб.

«В случае дачи согласия украинским спецслужбам и совершения последующих действий по реализации их планов вы становитесь соучастником особо тяжких преступлений, — подчеркнули в СКР. — Все причастные к таким деяниям будут установлены и понесут уголовную ответственность».

Взрыв на входе в администрацию Новой Каховки произошел 1 октября 2025 года. Председатель местного совета депутатов Владимир Леонтьев получил тяжелые травмы и умер в тот же день. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что причиной стала атака БПЛА. Позднее глава региона уточнял, что администрацию Новой Каховки атаковали ВСУ с помощью дрона «Баба-яга».