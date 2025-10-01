При ударе БПЛА по Новой Каховке ранены две мирные жительницы

Две мирные жительницы пострадали из-за атаки беспилотников на Новую Каховку. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«Сегодня в 08:20 мск в результате двух сбросов с БПЛА в Новой Каховке было повреждено здание депутатского корпуса. Пострадавших трое»,— сообщил ТАСС Владимир Василенко.

Третий пострадавший — председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.