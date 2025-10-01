Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев ранен при ударе БПЛА

Херсонская область подверглась атаке ВСУ. При ударе дрона пострадал председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости Председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Господин Леонтьев находится в тяжелом состоянии в больнице. «Он долгое время возглавлял город, вел новокаховчан за собой во времена самых тяжелых испытаний»,— добавил губернатор Херсонской области в Telegram-канале.

На опубликованных фото видны последствия удара БПЛА. Повреждены здание и автомобиль. Точное число дронов, атаковавших регион, в сообщении губернатора не указано.