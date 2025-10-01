Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев умер в больнице после удара БПЛА

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев умер в больнице от полученных при ударе БПЛА ранений. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев

Фото: РИА Новости

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев

Фото: РИА Новости

Сегодня утром господин Леонтьев пострадал при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-яга», его в тяжелом состоянии доставили в больницу. При атаке также пострадали две мирные жительницы.

Новости компаний Все