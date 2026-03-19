Цена Brent превысила $113 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на торгах в четверг превысила $113 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

С 8:35 мск цена барреля нефти Brent находилась выше уровня $112. В 9:03 мск цена достигла $113,08. Затем произошла небольшая коррекция.

Сегодня государственная нефтегазовая корпорация Катара Qatar Energy сообщила о ракетном обстреле объектов производства сжиженного природного газа (СПГ) на территории катарского промышленного комплекса Рас-Лаффан. Удар нанес значительный ущерб предприятию, на его территории возник пожар, который позже локализовали.

Аналогичную атаку на Рас-Лаффан Иран совершил 18 марта. В ОАЭ приостановил работу газоперерабатывающий завод в Хабшане — после ракетной атаки, в том числе на нефтяное месторождение Баб.