Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи функционирует в штатном режиме, обеспечивая выполнение всех технологических процессов без отклонений от расписания. По состоянию на утро текущего дня работа аэровокзального комплекса остается стабильной: операции по регистрации пассажиров, досмотру и посадке на рейсы осуществляются в полном объеме и в соответствии с установленным графиком, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Согласно данным аэропорта, суточный план полетов составляет 137 рейсов. При этом на момент мониторинга ситуации скоплений пассажиров в терминале не зафиксировано, обслуживание проходит в стандартном режиме без признаков перегрузки инфраструктуры. Текущая организация процессов позволяет обеспечивать равномерное распределение пассажиропотока и минимизировать время ожидания на всех этапах прохождения предполетных процедур.

В аэропорту также продолжает действовать комплекс сервисных услуг для пассажиров. В терминале работают менеджеры по гостеприимному сервису, оказывающие консультационную поддержку и помощь в навигации. Для удобства посетителей доступны бесплатные источники питьевой воды, а также функционирует комната матери и ребенка, что позволяет обеспечить комфортное пребывание пассажиров с детьми.

Представители аэропорта рекомендуют пассажирам заранее уточнять статус рейсов у авиаперевозчиков и отслеживать актуальную информацию через официальные каналы. В частности, данные о вылетах и прилетах транслируются посредством аудиообъявлений, электронных табло и информационных экранов в терминале, а также размещаются на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний.

Мария Удовик