Россельхознадзор назвал недостаточными меры против пастереллеза в Новосибирской области

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что принятые правительством Новосибирской области меры по противодействию распространению пастереллеза недостаточно своевременные и полные. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В целом ситуацию в регионе он назвал контролируемой.

Господин Данкверт также отметил, что, хотя пастереллез давно изучен, болезнь в регионе начала мутировать и приобрела нестандартную форму. Для его сдерживания власти приняли «превентивные достаточно, жесткие меры», заявил он. Вместе с тем Сергей Данкверт отметил «недостаточность своевременной и полной работы» властей региона, сообщается в пресс-релизе.

Глава ведомства сообщил, что одной из причин возникновения заболевания могли стать незаконные перевозки сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов. В пресс-релизе отметили, что «изъятие и уничтожение больных и подозрительных на заболевание животных» применяется для локализации очага инфекции.

В Новосибирской области введен режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза среди крупного рогатого скота. СКР начал проверку действий областного минсельхоза, а также массовых жалоб фермеров на изъятие скота. Местные власти рекомендовали предпринимателям обращаться в ветеринарные службы для подачи заявок на компенсации. В Новосибирском центре ветеринарно-санитарного обеспечения заявили, что причиной распространения инфекции стали нарушения при ведении личных подсобных хозяйств фермеров.