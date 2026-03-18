В суд направили дело футболиста Смолова о драке в «Кофемании»

Прокуратура утвердила обвинение по делу бывшего футболиста сборной России Федора Смолова о драке в московском кафе «Кофемания». Ему вменили умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Дело направят для рассмотрения в суд, сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Драка произошла на Большой Никитской улице 28 мая 2025 года. Следствие установило, что у спортсмена произошла ссора с двумя посетителями кафе, которые сидели на летней веранде. Футболист ударил одного из них по лицу. Медэкспертиза заключила, что обвиняемый нанес потерпевшему вред средней тяжести. Спортсмен частично признал вину, по вменяемой статье (ч. 1 ст. 112 УК) ему грозит до трех лет лишения свободы.

11 июня Федор Смолов выплатил пострадавшему 1 млн руб. компенсации. Однако мужчина не стал получать эти деньги, а сумма требований к футболисту увеличилась до 20 млн руб. На этом фоне спортсмен записал видеообращение, где заявил о шантаже со стороны неизвестных.

