Футболист Смолов частично признал вину по делу о драке в «Кофемании»
Футболист Федор Смолов частично признал вину в том, что причинил вред здоровью посетителю московской кофейни. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Федор Смолов
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Смолов был вызван на допрос, в ходе которого он частично признал вину»,— сказал собеседник агентства.
В отношении футболиста возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч.1 ст.112 УК РФ). Господину Смолову назначили мерой пресечения обязательство о явке.
Разбирательство касается инцидента в московском кафе «Кофемания» — том самом, где бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев в 2018 году устроили драку с чиновником Минпромторга.
Подробнее о драке и ее последствиях — в материале «Форвард ушел в забой».