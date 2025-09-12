Футболист Смолов частично признал вину по делу о драке в «Кофемании»

Футболист Федор Смолов частично признал вину в том, что причинил вред здоровью посетителю московской кофейни. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Смолов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Федор Смолов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Смолов был вызван на допрос, в ходе которого он частично признал вину»,— сказал собеседник агентства.

В отношении футболиста возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч.1 ст.112 УК РФ). Господину Смолову назначили мерой пресечения обязательство о явке.

Разбирательство касается инцидента в московском кафе «Кофемания» — том самом, где бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев в 2018 году устроили драку с чиновником Минпромторга.

Подробнее о драке и ее последствиях — в материале «Форвард ушел в забой».