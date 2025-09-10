Форвард ушел в забой

До трех лет лишения свободы грозит бывшему футболисту сборной России и ФК «Краснодар» Федору Смолову. В мае нынешнего года в московской «Кофемании» он сломал посетителю челюсть. Теперь в отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Смолов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Федор Смолов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») в отношении 35-летнего Федора Смолова сотрудники ОМВД Пресненского района Москвы возбудили почти через четыре месяца после инцидента. Меру пресечения спортсмену избрали в виде обязательства о явке.

Напомним, что события произошли в той же самой «Кофемании» на Большой Никитской улице, где в 2018 году устроили драку коллеги Федора Смолова — тоже бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, получившие в итоге за нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев колонии общего режима соответственно.

Как следует из материалов дела в отношении Федора Смолова, все случилось рано утром 28 мая 2025 года. На имеющейся у следствия записи с видеокамеры в «Кофемании» видно, как футболист подошел к двум сидящим за столиком мужчинам. Ими оказались бизнесмены — 46-летний Владимир Кузьминов и 43-летний Андрей Попелуха. Что-то сказав последнему, Федор Смолов попытался его ударить, но промахнулся. В этот момент за товарища вступился господин Кузьминов, но тут же получил сильный удар в челюсть. После этого в ситуацию вмешались работники «Кофемании», а приятели спортсмена увели того к своему столику. Что стало причиной агрессии Федора Смолова, доподлинно неизвестно.

По одной из версий, предложенной окружением самого футболиста, потерпевшие якобы громко и недоброжелательно обсуждали господина Смолова.

Сами потерпевшие утверждают, что о том, кто на них напал, они узнали уже после происшествия. По другой версии, футболист с товарищами пришел в «Кофеманию» продолжить отмечать победу «Краснодара» в чемпионате России. Там он якобы предложил всем присутствующим выпить за победу его клуба. Однако бизнесмены, зашедшие в заведение позавтракать по пути на выставку в «Крокус Экспо», отказались, из-за чего якобы и случился конфликт.

Завершилось все тем, что скорая увезла Владимира Кузьминова в больницу, где ему диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы. От медиков телефонограмма о пострадавшем поступила в полицию, которая начала проверку. Впрочем, и нападавший, и потерпевший для правоохранителей оказались недоступны: Федор Смолов улетел отдыхать на Мальдивы, а бизнесмен Кузьминов уехал долечиваться в родной Челябинск.

В распространенном тогда правоохранительными органами пресс-релизе говорилось, что, «учитывая ограниченные законодательством сроки рассмотрения материалов для сбора всех необходимых документов и установления обстоятельств случившегося, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела».

Пострадавший Кузьминов с таким решением не согласился, и полиция начала дополнительную проверку, в рамках которой получила медицинские заключения столичных и челябинских врачей о нанесенных господину Кузьминову травмах.

После этого и было возбуждено уголовное дело.

Отметим также, что вскоре после инцидента в «Кофемании» неизвестные начали вымогать у Федора Смолова деньги за то, чтобы не выкладывать видеозапись с дракой в интернет. Судя по всему, футболист решил, что его шантажирует потерпевший, и 11 июня перевел на его счет в одном из банков в качестве компенсации 1 млн руб. Впрочем, эти деньги господин Кузьминов получать не стал.

Между тем позже сумма требований увеличилась до 20 млн руб., которые Федор Смолов платить отказался и написал заявление в полицию о вымогательстве. По его словам, он был готов компенсировать пострадавшему весь нанесенный ущерб, однако столкнулся с шантажом со стороны неизвестных. «Их нет на видео, и они не имеют отношения к этой ситуации,— говорил тогда футболист.— Мне стали предлагать странные схемы, которые не предусмотрены законами Российской Федерации».

В итоге 5 июля в сети появилась видеозапись с камеры наблюдения в «Кофемании», вызвавшая широкий общественный резонанс.

Олег Рубникович