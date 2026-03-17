Задержана соучастница футболиста, обвиняемого в ограблении и убийстве на северо-западе Москвы

Силовики задержали соучастницу футболиста «Урала-2» Даниила Секача, которого обвиняют в убийстве 48-летней женщины на северо-западе Москвы. Ею оказалась 22-летняя москвичка. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СКР. По данным следствия, она купила спортсмену болгарку и доставила в квартиру, где позднее была убита женщина.

Убийство произошло 13 марта. Даниил Серкач проник в квартиру на Строгинском бульваре, заранее вооружившись болгаркой, ломом и кувалдой. Там находилась 16-летняя дочь хозяйки. Мошенники позвонили подростку и, представившись сотрудниками силовых структур, убедили ее впустить футболиста в квартиру. Когда домой вернулась хозяйка, спортсмена потребовал у нее пароль от сейфа, а после избил и зарезал женщину. Затем он взломал сейф и выбросил из него деньги и драгоценности в окно. По версии СКР, их позже подобрала его подельница. Несовершеннолетнюю дочь погибшей он сутки удерживал в квартире.

Сам обвиняемый утверждает, что действовал под влиянием мошенников. По словам господина Секача, аферисты обманом узнали его личные данные, зашли в аккаунт на «Госуслугах» и убедили его, что он находится под угрозой уголовного преследования. Чтобы этого избежать, молодого человека заставили участвовать в «оперативных мероприятиях».

Пособницу Даниила Секача в ближайшее время обвинят по статье о разбое («а», «б», «в» части 4 ст. 162 УК), уточнили в СКР. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения. Футболист арестован до 14 мая по обвинению в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, и разбое в особо крупном размере (п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. п. «а», «б», «в» ст. 162 УК). Вину обвиняемый признал частично.