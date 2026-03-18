Сириус собрал 293 млн рублей туристического налога за год

Администрация федеральной территории «Сириус» получила 293 млн руб. от туристического налога за первый год его действия в 2025 году, который заменил прежний курортный сбор. Об этом пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Налог платят юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги временного размещения. На конец 2025 года в Едином реестре классифицированных средств размещения Росаккредитации зарегистрировано 230 объектов в границах Сириуса, включая отели, базы отдыха и гостевые дома. Точное число налогоплательщиков администрация не сообщает, поскольку учет ведет налоговая инспекция.

Механизм расчета налога установлен решением Совета федеральной территории «Сириус» от 29 ноября 2024 года и статьями Налогового кодекса РФ. База для начисления формируется из стоимости проживания без учета самого налога и НДС. В 2025 году ставка составляет 1% от цены размещения, но не менее 100 руб. за сутки. Законом предусмотрено постепенное увеличение ставки: до 2% в 2026 году, 3% в 2027-м, 4% в 2028-м и 5% с 2029 года.

В администрации Сириуса подчеркнули, что изменение налоговой ставки в 2026 году не планируется, порядок начисления остается прежним. Главным администратором выступает ФНС, все вопросы администрирования находятся в ведении местной налоговой инспекции. Власти курорта продолжат отслеживать поступления в рамках межведомственного сотрудничества.

Алина Зорина