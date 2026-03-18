ФСИН: обвиненный в похищении девочки в Смоленске был склонен к суициду

Управление ФСИН по Смоленской области начало проверку после самоубийства в СИЗО обвиняемого в похищении девятилетней девочки. В пресс-службе ведомства заявили, что мужчина «состоял на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида».

О смерти фигуранта стало известно сегодня. По данным ФСИН, мужчину без признаков жизни обнаружили в камере 18 марта. Вызванный на место врач провел реанимационные мероприятия, однако они не дали результата.

Следствие вменяло умершему похищение девочки в Смоленске. По данным СКР, 24 февраля несовершеннолетняя вышла погулять с собакой, но не вернулась домой. Через два дня ее нашли в квартире с ранее судимым мужчиной и его сожительницей. Против обоих возбудили дело о похищении человека. Потерпевшую осмотрели врачи, по их данным, она не подвергалась насилию.

Никита Черненко