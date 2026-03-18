Объявлен конкурс по выбору концепции реконструкции стадиона «Шинник»

Стартовал всероссийский конкурс на разработку концепции реконструкции стадиона «Шинник» и прилегающей территории в Ярославле. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Проект должен будет включать обновление самого стадиона, создание на прилегающей территории делового центра и новых общественных пространств для прогулок.

«Конкурс проводится на всероссийском уровне, что позволит привлечь лучшие архитектурные практики и создать проект, соответствующий современным требованиям. Рассчитываем получить интересные решения и продуманные концепции, которые лягут в основу будущего развития этой знаковой части города»,— написал губернатор.

Организатором конкурса выступает ярославский «Центр развития городских территорий». Заявки будут принимать до 27 марта. В период с 6 по 15 апреля пройдет прием конкурсных работ. Итоги намерены подвести не позже 24 апреля.

Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что новый стадион «Шинник» на 12 тыс. мест может обойтись инвестору, которым выступает «Банк ПСБ», в 16 млрд руб. Расположение стадиона решили не менять. Возвести его планируют к 2030 году.

Алла Чижова