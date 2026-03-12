В Ярославле на новый стадион «Шинник» потратят 16 млрд рублей

В Ярославле в строительство или реконструкцию футбольного стадиона «Шинник» планируется вложить 16 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции 12 марта.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«По деньгам это гигантские вложения. Я думаю, что не менее 16 млрд руб. Это без офиса, деловой части. Если бы мы шли за федеральным финансированием, то вряд ли мы вышли бы на этот результат. Соответственно, это будут полностью инвестиции ПСБ на 100%»,— сказал губернатор.

Новый стадион будет рассчитан на 12 тыс. зрителей, место его нахождения менять не будут. Около стадиона банк планирует построить офисное пространство.

«Два года точно займут различные процедуры и по земельным участкам, и по передаче объектов, и по проектированию. А потом начнется строительство. Мы получим современное спортивное офисно-деловое пространство в центре города. Могу сказать, великолепный проект, который сейчас пока по визуализации подготовлен нами с ПСБ»,— пояснил Михаил Евраев. Он добавил, что на весь проект может уйти около пяти лет.

На время обновления стадиона футбольный клуб «Шинник» будет играть на стадионе «Нефтяник», который также доведут до необходимого для Первой лиги уровня.

Алла Чижова