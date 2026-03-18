В Ростовской области господдержку получат бойцы СВО, желающие начать свое дело

В Ростовской области приняли изменения в региональное законодательство, позволяющие ветеранам СВО получить государственную поддержку в виде социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Дона Александр Ищенко.

По словам спикера, на прошлом заседании Заксобрания депутаты перешли ко второму этапу предоставления мер соцподдержки, которые предусматривают различную помощь при возвращении бойцов спецоперации с линии боевого соприкосновения. «Тогда был принят областной закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. А сейчас мы внесли новые поправки. Это очень важная мера, она востребована. Многие бойцы, вернувшись с фронта, хотят вести собственное дело. И сегодняшним решением мы в этом им существенно поможем», – прокомментировал господин Ищенко.

Он подчеркнул, что такая помощь будет оказываться ветеранам боевых действий, которые уволились с военной службы, без учета дохода семьи. Единственное условие – они должны быть зарегистрированы в службе занятости, уточнил председатель донского парламента.

Кроме того, если участник СВО имеет первую или вторую группу инвалидности, то он может передать супруге возможность заключить соцконтракт.

