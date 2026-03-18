Многофункциональный комплекс в центре Краснодара введут в эксплуатацию к осени

Многофункциональный комплекс «Аксис Центр», расположенный на пересечении улиц Аэродромная и Северная в Краснодаре, планируют сдать 30 августа 2026 года. Как пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на управляющего директора южного регионального центра «Банка Дом.РФ» Кирилла Зарочинцева, готовность объекта составляет 85,6%.

В конце 2023 года «Банк Дом.РФ» одобрил проектное финансирование в размере 1,5 млрд руб. для застройщика ООО «СЗ Твое место». В июне 2025 года бюджет увеличили до 2,4 млрд руб.

Комплекс общей площадью 55 тыс. кв. м включает помещения «Высшей школы бизнеса», апартаменты площадью 20,3 тыс. кв. м, подземную парковку на 507 машино-мест, а также офисные и торговые помещения общей площадью 5,8 тыс. кв. м.

Ранее проект был известен под названием «Дом Скала». Строительство началось в 2014 году, изначально планировалось завершить его к октябрю 2017 года. В 2019 году мэрия продлила разрешение на строительство до 2021 года, а администрация потребовала уменьшить высотность здания с 25 до 19 этажей. Первоначальный застройщик ООО «Кэпитал инвест» приостанавливал работы в 2019 году.

Алина Зорина