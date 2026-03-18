«Отказы в выплатах за ущерб можно и нужно оспаривать»

В ночь на среду 18 марта Краснодар и ряд других территорий Кубани были подвергнуты дроновым атакам. В краевой столице зафиксированы повреждения нескольких многоквартирных домов, а также около двух десятков автомобилей. В соседнем Тахтамукайском районе Адыгеи в поселке Энем фрагменты дронов задели восемь частных домов и несколько автомобилей. Повреждено домовладение в Анапе. Участившиеся случаи повреждений имущества актуализировали вопрос о страховании жилья и коммерческой недвижимости от падения беспилотников. Различные аспекты страхования «Ъ-Кубань» обсудил с доцентом кафедры гражданского процесса и международного права КубГУ, членом Краснодарского регионального отделения ассоциации юристов России Ильей Пащенко.

Илья Пащенко

— Илья, как сегодня происходит страхование жилья или коммерческих объектов от повреждений налетами БПЛА? Этот риск страхуется отдельно или он является элементом страхования недвижимости от утраты, в общем?

— Вопросы страхования недвижимости от БПЛА регулируются общими положениями гражданского законодательства — главой 48 ГК РФ. В данном случае нет какой-либо специфики и в нормах, регулирующих страховое дело в России. Страховщики вправе самостоятельно формировать страховые продукты, нет запрещенных или разрешенных рисков. Все зависит от предложений конкретного страховщика — одни компании включают это как отдельный риск, например, «защита от дронов», а другие — как самостоятельный продукт — к примеру, целенаправленное страхование на случай падения летательных аппаратов.

Важно обратить внимание, что в договорах страхования, как правило, есть исключения по условиям наступления рисков. Например, к таким условиям чаще всего относят военные и диверсионные действия, террористические акты, деятельность органов власти. Соответственно, риски, связанные с падением БПЛА, могут не сработать. Важно, чтобы террористический акт, диверсия и военные действия либо не были исключены, либо дополнительно покрывались. Хотя согласно актуальной судебной практике, если эти факторы в тексте договора не указаны, то при наступлении такого страхового случая как падение БПЛА, страховая все же должна осуществить выплату. Нужно внимательно изучать текст соглашения и учитывать наличие таких нюансов. Ситуации бывают разные, и страховая компания обязательно будет анализировать обстоятельства страхового случая.

— Есть ли разница между страхованием квартиры и дома, а также между частным жильем и коммерческой недвижимостью?

– Юридической разницы между страхованием квартиры, дома или коммерческой недвижимости нет. Речь идет об имущественном страховании, включающем риск падения беспилотных летательных аппаратов. А вот организационные отличия, безусловно, имеются. Например, если речь идет о страховании квартиры, то по такому полису будет покрываться ущерб только внутри нее. Ведь за фасад и несущие конструкции, целостность стен и крыши, внешние коммуникации и отдельную инфраструктуру отвечает управляющая компания либо товарищество собственников жилья. Фактически, объектом страхования будет выступать отделка, инженерные сети и имущество внутри квартиры. При падении БПЛА на частный дом объектом страхования выступит все строение целиком и даже участок, но это зависит от условий договора.

Что касается страхования коммерческой недвижимости, то на практике оно выглядит гораздо сложнее, потому что у бизнесменов есть запрос на защиту от специфичных рисков. Так, предприниматели могут учесть в договоре срок вынужденного перерыва в деятельности и упущенную выгоду, особенности ответственности перед арендаторами и третьими лицами, возмещение при повреждении производственного оборудования и офисной техники. Как правило, в работе с бизнесом страховые организации демонстрируют индивидуальный подход и отходят от шаблонных договоров, потому что необходимо учесть множество дополнительных факторов. Это в интересах всех сторон сделки. Предпринимателям стоит обратить внимание не на название риска, а на содержание самого договора. В данном случае целесообразно не страхование по балансовой стоимости, а потенциальный учет тотального ущерба, а также достоверное указание на назначение объекта и порядка его использования.

— Какие документы нужны, чтобы оформить страховку от БПЛА?

— Как правило, это стандартный набор документов — паспорт или документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право собственности — актуальная выписка из ЕГРН. Но страховщик может запросить документы, подтверждающие особенности объекта страхования, например, технический паспорт. Иногда страховые организации даже просят фотографии, чтобы подтвердить особенности объекта. Для юридических лиц могут потребоваться учредительные документы, договоры аренды, а также дополнительные материалы, которые готовятся в процессе фактической оценки рисков.

Сегодня заключить договор страхования от падения БПЛА можно онлайн, такую возможность предоставляют многие страховые компании. Но, повторюсь, важно обращать внимание на риски и на то, что именно вы страхуете. Чем четче и полнее описание, тем меньше возможностей для возникновения судебного спора в будущем.

— Можно ли рассчитывать на компенсации ущерба от падения беспилотников от государства?

— Проблема компенсации за ущерб при падении беспилотника, действительно, существует на практике. Государство предусматривает определенные механизмы. В данном случае нужно обратиться к законам «О противодействии терроризму» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Но здесь важно учитывать, установлен ли на конкретной территории режим военного положения и или контртеррористической операции, введена чрезвычайная ситуация федерального, регионально или местного уровня.

Особенности выплат на федеральном уровне определены Постановлением Правительства РФ от 28.12.2019 года № 1928. При чрезвычайных ситуациях документом предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 15 675 рублей; финансовая помощь за утраченное имущество — полностью 156 750 рублей, частично — 78 375 рублей. Есть также выплаты в случае гибели членов семьи, причинения вреда здоровью различной степени.

В случае террористического акта (а Следственный комитет России зачастую квалифицирует атаки БПЛА как террористический акт), можно также получить аналогичную компенсацию за утраченное имущество. С 2022 года на выплату в размере 300 тысяч рублей может рассчитывать юридическое лицо и индивидуальный предприниматель.

Ремонт недвижимости и компенсация за ее утрату возможны по согласованию с региональными властями, но это требует индивидуального учета. Данная деятельность ведется в рамках региональных программ с учетом Постановления Правительства РФ от 16.10.2019 года № 1327. Следует отметить, что речь идет об остаточном механизме компенсации, поскольку изначально должны быть реализованы страховые механизмы. Приказ Минстроя России от 17 июня 2025 года № 358/пр устанавливает, что для капитального ремонта общедомового имущества может быть выделено до 9 тысяч рублей за квадратный метр.

Кроме того, отдельные меры поддержки устанавливаются на региональном и местном уровне. Соответственно, в каждом субъекте РФ определены органы, в которые можно обращаться за региональной или местной компенсацией.

Ущерб необходимо зафиксировать любым возможным способом — акты с привлечением местных органов и служб, материалы фото- и видеосъемки, иные документы, публикации в СМИ. Затем следует обратиться в местную администрацию или МФЦ либо дистанционно подать заявление через Госуслуги. Затем происходит включение граждан в специальный реестр пострадавших и выплаты. Конкретных сроков для обращения за материальной помощью в подобных условиях, как правило, нет, однако это не тот вопрос, который стоит откладывать. Для принятия решения органам может потребоваться время и проведение дополнительных мероприятий.

— Известны случаи, когда страховые компании отказывают в выплатах. Насколько распространены такие кейсы, и как бороться с подобной практикой?

— Действительно, страховые порой пытаются отказывать в выплатах по таким делам, опираясь в основном на ст. 964 ГК РФ и формулировки про военные действия, пытаются заявить, что падение БПЛА не относится к оговоренным рискам. Например, они иногда заявляют, что полис указывает на падение летательных аппаратов, страховщик же утверждает, что устройство не является дроном, а причиненный ущерб вызван взрывом, пожаром и иными последствиями, которые не были своевременно ликвидированы. Формальные основания для отказа в выплате могут быть различными: несвоевременное уведомление, отсутствие части документов, недостаточность подтверждающих материалов, самовольное восстановление без согласования сметы.

Такие отказы можно и нужно оспаривать, и есть хороший пример из судебной практики. В Белгородской области из-за обстрела здания оказались повреждены. Страховщик отказался выплачивать средства, и страхователь обратился в суд. Дело дошло до кассационной инстанции, которая поддержала страховщика с учетом ст. 964 ГК РФ. Верховный Суд РФ же указал, что при отсутствии официального объявления военного времени и ведения военных действий такие обстоятельства нельзя рассматривать как основание для освобождения от выплаты страхового возмещения. Это стало важным прецедентом для последующих судебных споров, в которых страховщики стремились отказывать в выплатах со ссылкой на военные действия.

Отказ страховой гражданам сначала обжалуется финансовому уполномоченному, затем — в суд, в том числе с использованием экспертизы, материалов уголовного дела и актов органов. В споре необходимо доказать, что событие подпадает под застрахованный риск. Практика пока остается точечной, и на фоне общего массива страховых споров это единичные дела, учитывающие контрактный контекст.

Беседовал Михаил Волкодав