Эксперт: любой бизнес, который хочет токенизироваться, должен делать это открыто

Если бизнес хочет токенизироваться, перевестись на смарт-контракты, инвестировать в криптовалюту или применять децентрализованные решения — он должен делать это открыто, не финансируя какие-то запрещенные источники. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал руководитель ростовского АО «Управляющая компания "Децентрализованные решения"» Евгений Герасимов. По его словам, региональным бизнесменам нужно показывать, что доход от их бизнеса идет на зарплаты, на благотворительность, на расширение — тогда не будет никаких барьеров. «В любом государстве это поощряется»,— резюмирует эксперт.

Господин Герасимов отмечает, что мировой рынок децентрализации (DeFi) и криптовалют составляет уже около $2,45 трлн. Сейчас, по его словам, идет формирование новой финансовой системы.

«Людям уже не интересно хранить деньги в рублях или другой валюте, подконтрольной банкам. Люди хотят свободы, независимости для своего бизнеса, стабильности. И сейчас эти люди выпускают на блокчейн-технологии свои деньги. А инвесторам также незачем вкладываться в бумажные облигации какого-то банка, которые нестабильны и подконтрольны, поэтому они инвестируют в цифровые финансовые активы, которые, во-первых, анонимны (никто не знает, что они у меня есть), во-вторых, прозрачны (каждая транзакция записана), и в-третьих, они ценнее, поскольку подтверждены реальной, к примеру, недвижимостью, а не какие-то бумажки, которые печатаются безгранично»,— говорит эксперт «Ъ-Ростов».

Отметим, что в середине февраля текущего года правительство России утвердило Концепцию токенизации активов реального сектора российской экономики. Использование блокчейн-технологий должно повысить инвестиционную привлекательность активов для частных инвесторов с низким порогом входа, а также сделать активы более ликвидными, полагают в Министерстве финансов России. Как пишут «Ведомости», в будущем рынок токенизированных реальных активов в России может достичь нескольких триллионов рублей. Согласно аналитике платформы RWA.xyz , на начало марта 2026 года объем токенизированных реальных активов (RWA) в мире вырос на 309% за год и достиг максимума $26,6 млрд. При этом более 40% всех RWA — это токенизированные инструменты финансового (денежного) рынка, прежде всего казначейские облигации США. В России на конец 2025 года в обращении находилось 997 выпусков токенизированных активов с учетом ЦФА на 172 млрд руб. При этом, как отмечают эксперты «Ведомостей», в основном через ЦФА также размещаются долговые инструменты — как альтернатива облигациям.

По словам директора по премиальному обслуживанию МТС Банка Георгия Варданяна, активное развитие рынка цифровых финансовых активов стало одним из наиболее заметных трендов российского фондового рынка в 2025 году, что, в свою очередь, оказало влияние на стратегию инвестиционных компаний. ЦФА, отмечает эксперт, фактически стали альтернативой классическому облигационному рынку.

«Для эмитента — это более гибкий механизм привлечения капитала: отсутствует необходимость прохождения полноценной процедуры андеррайтинга и листинга на бирже. Это сокращает издержки и ускоряет процесс привлечения средств. Для инвесторов ЦФА интересны по двум причинам. Во-первых, доходность, как правило, превышает средние ставки по банковским депозитам, а во-вторых, инструмент воспринимается как более понятная и технологичная альтернатива облигациям. Именно поэтому банки и брокеры активно выходят в этот сегмент»,— говорит господин Варданян.

Дмитрий Михеенко