К лету в Краснодаре достроят школу на 1550 мест

В Краснодаре продолжается строительство новой школы на 1550 мест в микрорайоне Черемушки жилого комплекса «Рекорд-2». Образовательное учреждение возводит федеральный девелопер Dogma на участке площадью почти 28 тыс. кв. м. Завершить работы планируется к лету, к сентябрю школа примет первых учеников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Школа будет включать восемь блок-секций переменной этажности с более чем 60 классами по 25 человек, работать в одну смену. Для уроков технологии предусмотрены мастерские по обработке дерева, металла и тканей, для цифровых навыков — компьютерные классы с высокоскоростным интернетом. Книгохранилище рассчитано на 47 тыс. экземпляров, читальный зал — на 100 мест. Актовый зал на 422 места оснащен профессиональным световым и звуковым оборудованием, предусмотрены кабинеты английского языка, вокально-хоровая студия и шахматный клуб.

В спортивном блоке разместятся залы с раздевалками и оборудованные площадки на территории школы, включая футбольное поле и зоны для линейки и последних звонков. Для организации питания оборудованы два обеденных зала на 475 и 300 мест. Школа также получит медицинский блок для оказания первой помощи и проведения профилактических осмотров.

Вячеслав Рыжков