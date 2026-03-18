Краснодарский застройщик купил под строительство более 53 га в Янино Ленинградской области

Краснодарская группа компаний ССК приобрела у группы ЦДС проект жилой застройки в Янино, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на источники на рынке недвижимости. Речь идет о земельном участке площадью 53,49 га между Колтушскими высотами и Ржевским лесопарком, на котором планируется возвести 361 тыс. кв. м жилья с ограничением высотности до восьми этажей. Проект предусматривает строительство трех детских садов, школы на 1125 мест, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса.

В ЦДС сделку не комментируют. ССК комментариев изданию не предоставила. По оценкам экспертов, стоимость сделки может составить 6–7 млрд руб. Новому собственнику предстоит дооформить градостроительную документацию и получить разрешение на строительство.

Это второй проект ССК, приобретенный у ЦДС в Ленинградской области: в 2025 году девелопер купил участок в Новосаратовке почти за 4,5 млрд руб. и вывел на рынок жилой проект под брендом «Имена». В Янино уже представлены 11 жилых комплексов, среди застройщиков — «Ленстройтрест», «Расцветай» и группа «КВС». Эксперты отмечают перспективность территории благодаря близости к Санкт-Петербургу, сложившейся жилой среде и развитию транспортной инфраструктуры.