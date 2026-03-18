Спрос бизнес-туристов на размещение в отелях Кубани сократился на 9%

В 2025 году спрос на средства размещения в Краснодарском крае со стороны представителей бизнеса сократился на 9% год к году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Аэроклуб».

По данным экспертов компании, средняя продолжительность проживания в отелях региона уменьшилась на 11% и составила 2,7 ночи. Средняя стоимость ночи в отелях Краснодарского края, напротив, выросла на 21% и достигла 8,2 тыс. руб.

Чаще всего бизнес-туристы останавливались в четырехзвездочных гостиницах — 39% от общего объема бронирования всех ночей (-4% к 2024 году). Спрос на пятизвездочные отели вырос на 23%, а доля достигла 13% против 9% годом ранее. Доля трехзвездочных гостиниц составила 25% (-21% к 2024 году), а на объекты размещения без категории, включая апартаменты, пришлось около 24% ночей (-15%).

«С точки зрения спроса ключевыми факторами выбора являются высокий уровень сервиса, современные конференц-залы, качественная цифровая инфраструктура, оздоровительные программы, а также гастрономическая составляющая. Наиболее востребованы короткие заезды продолжительностью до 4 дней. Компании рассматривают командировку не только как рабочий процесс, но и как способ поддержания продуктивности и снижения текучести кадров»,— прокомментировала Инна Алексеева, генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner:

По данным «Аэроклуба», в топ-5 популярных у деловых гостей городов вошли Краснодар, Сочи, Новороссийск, Усть-Лабинск и Геленджик. Самым дорогим направлением для деловых путешественников оставался Сочи: средняя стоимость ночи в отелях города выросла на четверть и достигла 10,8 тыс. руб. В Усть-Лабинске средняя стоимость проживания увеличилась на 64% и составила 8,4 тыс. руб. за ночь, что могло стать одной из причин снижения числа бронирований в городе.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2025 году количество перелетов бизнес-туристов в Краснодарский край выросло на 19% по сравнению с 2024 годом. Эпицентрами делового туризма в регионе стали Краснодар и Сочи. При этом в кубанской столице количество бронирований отелей бизнес-туристами сократилось на 9% год к году.

В 2025 году количество командировок в Краснодарский край на поездах уменьшилось на 11%.

